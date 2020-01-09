В Севастополе Путину показали выставку макетов нового вооружения

9 января 2020     24
В Севастополе Путину показали выставку макетов нового вооружения

Сегодня, 9 января, в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова прошла научно-практическая конференция Черноморского флота под руководством заместителя министра обороны Алексея Криворучко.  

Там же ведущие предприятия ВПК демонстрируют образцы и прототипы будущих ракет, кораблей, летательных аппаратов и т.д. Все это показали Президенту страны, прибывшему в Севастополь. Там представлены модели морского авианесущего комплекса типа “Ламантин” и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 “Адмирал флота Советского Союза Кузнецов”. Также в экспозиции можно увидеть модели корветов проектов 20386 и 20385, малого ракетного корабля проекта 22800 “Буян-М”, патрульного корабля ледового класса проекта 23550.

Еще один блок выставки посвящен современным и перспективным образцам ракет, торпед, противоминных средств. 

Утром Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов. Корабли выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

А в училище он поздравил моряков с успешным проведением учений и высоко оценил итоги тренировки.

“Флот – одна из важнейших составляющих Вооруженных сил России, – сказал Президент. – Россия должна быть одной из ведущих морских держав, а корабли должны обладать передовым вооружением”.

После приветственного слова Путина совещание, посвященное развитию ВМФ, продолжилось в закрытом от прессы формате.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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