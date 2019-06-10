В Севастополе пьяный водитель заплатит штраф в размере 270 тысяч

В Севастополе суд назначил штраф в размере 270 тысяч рублей мужчине, управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба прокуратуры города в понедельник.

В 2016 году мужчина был осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения. Его приговорили к году лишения свободы, а также запретили в течение 3 лет управлять транспортом. Однако в январе текущего года мужчина снова сел за руль пьяным и был задержан сотрудниками ДПС.

Помимо штрафа, суд запретил мужчине управлять транспортными средствами на срок 2 года 5 месяцев.

Источник: Вести Севастополя