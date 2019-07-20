В Севастополе пять политических партий могут снять с выборов

20 июля 2019     21
В Севастополе пять политических партий могут снять с выборов

В Севастополе пять политических партий могут выйти из предвыборной гонки. Причина – многочисленные нарушения, обнаруженные при проверке подписных листов. Это установила рабочая группа, в которую вошли члены избирательного комитета, эксперты и сотрудники МВД.

Нарушения – недостоверные данные об избирателях, сборщиках подписей, ошибки в форме и порядке заполнения подписных листов.

«Политическая партия «Родина», региональное отделение. Здесь также были замечания от экспертов-почерковедов. 36 подписей оценены как недействительные, замечания по сведениям об избирателях. Аналогичные замечания – это политическая партия «Зелёные». Порядка 40 замечаний у почерковедов», – сказала Лидия Басова, руководитель рабочей группы по приёму и проверке документов от избирательных объединений.

«Рабочая группа рекомендовала отказать в регистрации пяти политическим партиям. Это «Партия дела», «Родина», «Зелёные», партия «Ветеранов России» и «Великое отечество». И считает возможной регистрацию партии пенсионеров «За социальную справедливость» и «Коммунисты России», – сказал Сергей Даниленко, председатель избирательной комиссии Севастополя.

Окончательное решение в отношении указанных партий избирательная комиссия Севастополя примет на заседаниях, которые состоятся в воскресенье и понедельник.

Источник: Вести.Севастополь

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