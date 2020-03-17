В Севастополе работодатель выплатил долг по зарплате более 200 тыс. рублей

Вмешательство прокуратуры позволило сотрудникам предприятия получить задержанную заработную плату, свыше 230 тысяч рублей.

По обращению граждан, прокуратура Севастополя проверила исполнение требований трудового законодательства компанией «ГидроПромСтрой». Выяснилось, что работники одного из филиалов были уволены в связи с его ликвидацией без выходного пособия, с задолженностью по выплате заработной платы и компенсации неиспользованного отпуска.

Общая задолженность превысила 230 тысяч рублей. Прокуратурой в отношении ООО «ГидроПромСтрой» возбуждено административное дело. Юридическое лицо оштрафовано на 35 тысяч рублей. Долги перед бывшими сотрудниками погашены в полном объёме.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь