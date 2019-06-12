В Севастополе развернули гигантский триколор

В полдень площадку перед памятником Солдату и Матросу накрыл флаг России. Полотнище размером 40 на 60 метров и площадью 2400 квадратов специально к празднику заказали в Москве.

Единственным местом, где его можно развернуть во всю длину, оказалась как раз площадка на мысе Хрустальном. Флаг держат члены Молодежного совета при региональном отделении одной из политических партий и присоединившиеся к ним горожане.

Праздник начался с вручения подарков маленьким севастопольцам, которые родились 12 июня 2014 года. Именно 5 лет назад Севастополь и Крым впервые отметили День России.

Источник: Вести Севастополя