В Севастополе развернули два береговых ракетных комплекса

В рамках учений военнослужащие Черноморского флота отработали развёртывание береговых ракетных комплексов “Бал” и “Бастион”.

Колонна техники проследовала маршем из части базирования в позиционный район у побережья Севастополя – сообщает корреспондент “Вести – Севастополь“. В составе боевого расчёта работают машины связи и радиолокационные комплексы. Главное оружие – ракетные пусковые комплексы, которые предназначены для охраны военно-морских баз, инфраструктуры и морской акватории.

Рассказывает Александр Герасимчук, заместитель командира берегового ракетного дивизиона “Бал”: “Уникальность комплекса заключается в том, что в пятиминутный срок с марша машина разворачивается, самоходно-пусковая установка готова к нанесению ракетного удара по надводным целям”.

Военные обнаружили в акватории условные цели и провели по ним электронные пуски ракет. Эти манёвры проходят ежегодно в рамках летнего периода обучения личного состава и никак не связаны с учениями “Си-БРИЗ”, в которых задействованы страны НАТО, отметили представители командования Черноморского флота.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь