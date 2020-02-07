В Севастополе развернули пункты обогрева

7 февраля 2020     20
В Севастополе развернули пункты обогрева

Перед предстоящим похолоданием в пяти проходных местах Севастополя открылись временные пункты обогрева.

В палатках, оборудованных тепловыми пушками, можно согреться, выпить горячего чая, кофе или подкрепиться супом быстрого приготовления. На каждой точке дежурит врач.

Адреса пунктов:

улица Народных ополченцев, 8; автостоянка для экскурсионных автобусов на улице Горпищенко, 2; улица Крестовского, 12; проспект Героев Сталинграда, 54; улица Павла Силаева в районе рынка «Славянский базар». Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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