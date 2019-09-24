В Севастополе развивают «службу сиделок»

24 сентября 2019     21
В Севастополе развивают «службу сиделок»

В Севастополе создают систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые нуждаются в посторонней помощи. Наблюдают за состоянием здоровья подопечного и помогают в быту социальные работники. 

В перечень услуг “службы сиделок” входит и обучение инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации, и родственников – уходу за больным. Первые отделения социального обслуживания на дому появились в городе 30 лет назад

“Сегодня такие услуги пока получают только 25 человек, и наши социальные работники, они являются и сиделками. Да, эта услуга сегодня платная, это дополнительная услуга, по сравнению с тем, что она была. Один час стоит 166 рублей 75 копеек”, – говорит Наталья Авсейкова, директор Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания.

В день сиделка у одного человека проводит от двух до четырёх часов в день. В исключительных случаях – по медицинским показаниям -период обслуживания может быть продлен до восьми часов.

фото youla.ru

Источник: Вести.Севастополь

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