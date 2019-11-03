В Севастополе разрабатывают концепцию реставрации крепости Чембало

До 30 ноября руководство музея-заповедника “Херсонес Таврический” должно представить на рассмотрение Минкультуры России концепцию реставрации генуэзской крепости Чембало. Крепость, расположенная у входа в Балаклавскую бухту, является частью музейного комплекса.

Сейчас сотрудники Херсонеса очень плотно занимаются Чембало, сообщила ТАСС директор музея Елена Морозова. Правда, пока никакой музейной инфраструктуры в крепости нет – там лишь дежурит смотритель музея, который следит, чтобы туристы не перелезали через ограждение и не ходили внутри башни ради собственной же безопасности.

Средневековая крепость находится в плачевном состоянии, однако представляет огромную историческую ценность. С 1343 года она была центром генуэзской колонии Капитанство Готия. Именно генуэзцы возвели эти башни и стены. Спустя век контроль над крепостью и бухтой вернуло себе греческое княжество Феодоро, но еще через 25 лет на эти земли пришли турки-османы.

Елена Морозова также рассказала ТАСС, что пока не решен вопрос и по второму средневековому объекту, который находится в ведении “Херсонеса” – крепости Каламита (V-XV века) на вершине скалы в Инкермане. От нее сохранились только фрагменты башен и стены, а также лестница в скале, ведущая в монастырь. Реставрация обеих крепостей возможна лишь на федеральные деньги, у самого музея таких средств нет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта drive2.ru

Источник: Вести.Севастополь