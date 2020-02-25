В Севастополе разрабатывают новые военно-исторические экскурсионные маршруты

25 февраля 2020     8
В Севастополе разрабатывают новые военно-исторические экскурсионные маршруты

В Севастополе представили туристические маршруты, которые могут стать визитными карточками города. Это три трёхдневные экскурсии. Туристам предлагают показывать батареи, главные высоты обороны Севастополя, музеи и мемориальные комплексы. Презентация прошла эксклюзивно для работников туристической сферы в честь всемирного дня экскурсовода.

Экскурсовод музея “35-я береговая батарея” Сергей Вершков любит рассказывать истории. С каждым из тех, чьи портреты на стенах, будто знаком лично. Так 35-я береговая батарея снова оживает – даже места, куда экскурсанты заходят редко.

«Здесь мы собрали фотографии тех людей, которых нам удалось опознать. Останки были найдены на 35 батарее и на Мекензеевых горах, – рассказывает Сергей. – Для меня это вообще очень серьёзный вопрос. Два моих деда остались на войне. Они пропали без вести. Надеюсь, может, и я когда-нибудь узнаю, где они».

У каждого экскурсовода есть своё место, вызывающее особые эмоции. Но Пантеон памяти не может оставить равнодушным никого. Даже те, кто работает уже не первый год, говорят: спокойно относиться к молчаливым судьбам 45 тысяч человек просто невозможно.

Комиссар 35-й батареи Арам Сунгурьян после войны стал гидом. Во многом это его заслуга, что город сегодня – центр военного туризма. Арам Мисакович возглавил Севастопольское бюро путешествий и экскурсий – первое профессиональное сообщество гидов города.

«Это люди, которые не понаслышке знали обо всех этих событиях. Через себя всё это пропустили. И как они могли говорить об этой истории? Кого они могли воспитать? Они воспитали именно тех экскурсоводов, которые и сегодня с болью, с гордостью рассказывают о подлинной нашей истории», – говорит Татьяна Уманская, начальник экскурсионно-просветительского отдела музея “35-я береговая батарея”.

Бабушка Елены Некрасовой была инструктором в центре детского туризма. Отец и муж учились на экскурсоводов. Мама работала гидом в том самом Севастопольском бюро путешествий и экскурсий.

«С возраста 3-4 лет я стала ей задавать вопросы: что это за памятник, мама? А кто это? А кто этот дядя? И она мне рассказывала очень подробно. После чего я говорила: а теперь, мама, сядь и послушай – теперь я тебе расскажу», – вспоминает Елена Некрасова, председатель Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Севастополя.

Сейчас в семье Некрасовых растет полуторагодовалый сын. Возможно, он продолжит династию гидов.

В течение десяти лет Елена писала стихотворения о профессии. Первый тираж своего сборника дарит коллегам. И среди лучших экскурсоводов города обсуждает три проекта брендовых маршрутов. Их презентовали гидам в режиме предпоказа – уже в марте за маршрут-визитную карточку Севастополя сможет проголосовать каждый на сайте правительства города.

Евгения Квашнина, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

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