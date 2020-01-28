В Севастополе разрабатывают роботов для уборки и сортировки мусора

Севастополе прошёл межрегиональный этап всероссийского фестиваля «Робофест». Ежегодно он собирает лучших участников научно-технического творчества. Команды, завоевавшие призовые места на фестивале, смогут представить свой регион на всероссийском чемпионате.

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Собрать робота и заставить его действовать по заданному алгоритму. Сейчас с такой задачей легко справляются дети. Своего мультибота школьники Иван Солошенко и Марк Лаптев собрали всего за 10 минут.

«Я занимаюсь робототехникой, потому что за роботами стоит будущее. Я хочу быть программистом. Мне нравится делать роботов и программировать. В будущем я хочу стать тоже программистом», – делятся участники межрегионального этапа фестиваля «Робофест-2020» Иван Солошенко и Марк Лаптев.

Межрегиональный этап всероссийского фестиваля «Робофест» собрал больше 180 участников из Севастополя, Крыма и Краснодарского края в возрасте от шести до 18 лет. Всего 60 команд.

После сборки и отладки механизмов проходят заезды, во время которых трогать руками свои разработки детям уже нельзя. А преподавателям и родителям строго настрого запрещается даже подходить к участникам. Смотреть за школьниками они могут лишь издалека.

«Все очень просто. Мы хотим увидеть работы именно детей. Если родители и тренеры будут вмешиваться в рабочий процесс, то мы увидим, как работают они. А мы хотим детей учить робототехнике», – рассказывает организатор межрегионального этапа Валерия Павлюк.

В будущем знания по робототехнике можно будет применить в военной промышленности, медицине, в образовании, во всех отраслях производства и в быту. А также решить актуальные проблемы, связанные с экологией. Для этого школьники уже сейчас разрабатывают мобильных роботов.

«Основная задача робота – это уборка мусора с поля, его сортировка, если это возможно. Делали мы его достаточно быстро. Так как у нас первая конструкция была по сортировке мусора, и она была сложная, с датчиками, но мы не смогли её осуществить. Точнее, закончить. Поэтому, разобрали и сделали нового робота, который просто сортирует мусор вручную», – поясняет участник межрегионального этапа фестиваля «Робофест-2020» Юрий Харченко.

Победители регионального этапа представят Севастополь на всероссийском робототехническом фестивале, который пройдёт в середине марта в Москве.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь