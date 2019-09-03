В Севастополе разработают единый стандарт размещения на пляжах кафе и торговых палаток

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев оценил, как идет реконструкция парка в Учкуевке. Работы там должны быть завершены до конца октября. Большая часть уже сделана.

На 25-ти гектарах парка проложены коммуникации, установлено освещение, сделаны тротуарные дорожки, идет монтаж детских и смотровых площадок. Планируется также дополнительное озеленение. Все существующие деревья будут сохранены. После парка Михаил Развожаев осмотрел и набережную учкуевского пляжа. В будущем парк и зона отдыха составят единый рекреационный ансамбль. В этой связи предстоит обсудить нормативы по размещению ларьков и кафе, заявил врио губернатора.

«Должна быть выработана понятная схема, то есть на какое-то количество пляжной территории какое количество объектов торговли или общепита должно приходиться. То же самое касается объектов, которые устанавливаются прямо на песке, как мы сегодня видели, это горки или городки. Да, они могут быть на пляже, но они не могут быть на каждом квадратном сантиметре. Соответственно, это все должно быть продумано и приведено к нашему стандарту», – считает Михаил Развожаев.

Он также сообщил, что, возможно, контролировать работу операторов пляжей будут муниципальные власти. Сейчас районные администрации таких рычагов влияния не имеют. Но сначала надо выработать общие правила.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь