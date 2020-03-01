В Севастополе разыскивают женщину, сбежавшую из карантина по коронавирусу

Женщину, сбежавшую из инфекционной больницы в Севастополе, где она находилась на карантине по коронавирусу, объявили в розыск.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила об этом информационному агентству «Интерфакс». Она пояснила, что женщина не прошла до конца комплекс обследований, поэтому достоверного подтверждения положительного диагноза нет.

В настоящее время женщина объявлена в розыск и будет возвращена в больницу принудительно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь