В Севастополе раскрыли кражу самоката

14 ноября 2019     16
В Севастополе раскрыли кражу самоката

32-летняя жительница Ленинского района Севастополя припарковала самокат около входа в магазин, а сама зашла за покупками.

Мимо проходил 26-летний парень, он увидел, что самокат оставлен без присмотра, и похитил его. Когда через несколько минут девушка вышла из магазина и обнаружила пропажу, она тут же сообщила в полицию.

По записям наружных камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Они изъяли у молодого человека похищенный самокат и вернули владелице. Парень ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности. На него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта 4teller.com

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе раскрыли кражу самоката
В Севастополе раскрыли кражу самоката

32-летняя жительница Ленинского района Севастополя припарковала самокат около входа в магазин, а сама зашла за покупками. Мимо проходил 26-летний парень, …



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