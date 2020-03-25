В Севастополе рассказали, как не перепутать волонтеров с мошенниками

25 марта 2020     19
В Севастополе рассказали, как не перепутать волонтеров с мошенниками

Пожилые севастопольцы, чтобы не выходить из дома за продуктами и лекарствами, могут воспользоваться помощью волонтёрского штаба.

По телефону горячей линии штаба 227-227 или медиацентра +7 (978) 256-11-01 волонтеры будут принимать заявки на доставку продуктов.

Они не имеют права оказывать платные услуги. Но пенсионеры могут попросить волонтёра приобрести ему дополнительные продукты или безрецептурные медикаменты на сумму, не превышающую тысячу рублей. Для этого волонтёру аванс не требуется. Ему нужно будет отдать деньги за купленный товар по чеку после доставки, сообщили в медиацентре. Никаких авансов волонтеры не берут. Тех, кто будет просить деньги вперед, можно считать мошенниками и не доверять им.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта orenburzhie.ru

Источник: Вести.Севастополь

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