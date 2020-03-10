В Севастополе рассказали, как прошли праздники

Никаких происшествий во время праздничных мероприятий зафиксировано не было, доложили сегодня утром главе города. Но прошедшая неделя без ЧП не обошлась.

2 человека погибли на пожарах: один мужчина в состоянии алкогольного опьянения – в своей квартире в Инкермане, женщина 1949 года рождения в садовом товариществе. Кроме этого зафиксировано два случая падения со скал. Мужчина, сорвавшийся с обрыва в районе Фиолента, погиб, жизни второго упавшего сейчас ничего не угрожает.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь