В Севастополе рассказали, почему тонущих спортсменок не удалось спасти

5 августа 2019     10
В Севастополе рассказали, почему тонущих спортсменок не удалось спасти

Спасатели Центра гражданской защиты сегодня рассказали журналистам программы «Вести – Севастополь», как проходила операция по спасению двух спортсменок из сборной России по кикбоксингу Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой в бухте Круглой и почему она не увенчалась успехом.

Они прибыли на место через 10 минут после сообщения о ЧП. Но спуститься в воду не могли – была угроза погибнуть самим. Девушек уже не было видно.

Со слов очевидцев, одна из спортсменок пыталась выбраться из воды, подняться на бетонный пирс, вторая бросилась ей на помощь, но волна смыла обоих и понесла вдаль от берега.

Как рассказали в ЦГЗ, Элина решила искупаться и воспользовалась “слипом” – это железобетонная конструкция для спуска на воду судов. Она уже полуразрушенная, шторма разбили ее блоки. Несмотря на небольшую глубину внутри стен, волны создают завихрения и выбраться самостоятельно человек не может.

«Образовалась «банка», в которой была такая болтанка при шторме в 4 балла», – объяснил Владислав Парфёнов, заместитель директора по оперативной работе Центра гражданской защиты г. Севастополя.

Операцию по поиску удалось начать лишь на следующие сутки, и сегодня утром из воды подняли тело сначала одной девушки, а в 10:45 удалось обнаружить и вторую: ее унесло на 100 метров от берега.

Родители утонувших спортсменок вылетели на место происшествия. Федерация кикбоксинга России выразила глубочайшие соболезнования родным Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой. У Фатимы осталась маленькая дочка. 

Следственное управление Следственного комитета по Севастополю сейчас проводит процессуальную проверку. В связи с тем, что территория яхт-клуба не предназначена для купания, следователям предстоит дать оценку действиям сотрудников яхт-клуба «Юг», ответственным за вопросы безопасности на вверенной территории, сообщила Ольга Постнова, старший помощник руководителя Севастопольского СУ СК России. 

Источник: Вести.Севастополь

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