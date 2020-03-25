В Севастополе рассмотрят дело о хищении из бюджета 8,2 миллионов рублей

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении директора коммерческой организации, предоставившего ложные сведения для заключения договора на ремонт кровель в многоквартирных домах Севастополя.
Житель Симферополя 1982 года рождения обвиняется в мошенничестве. Находясь в должности директора коммерческой организации в декабре 2016 года, злоумышленник заключил четыре договора на ремонт кровель в многоквартирных домах. При этом, гражданин не собирался исполнять обязательства договоров, предоставив заведомо ложные сведения о наличии у предприятия ресурсов и технических средств для осуществления ремонтных работ.
Мошенник получил аванс в размере 8,2 миллионов рублей и потратил его. С целью возмещения бюджетных средств прокуратурой Севастополя заявлен гражданский иск. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Гагаринский районный суд, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь