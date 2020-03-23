В Севастополе рассчитывают, что к началу турсезона Россия справится с коронавирусом

Туристы, которые этим летом планировали поехать отдыхать за рубеж, из-за коронавируса могут остаться в России, и Севастополь рассчитывает, что сможет принять их на достойном уровне.

Уже сейчас количество бронирований жилья в городе на май-июнь выше обычных показателей на 60%, сообщил Михаил Развожаев сегодня на встрече с главными редакторами севастопольских телеканалов. Он сослался на данные сайтов бронирования.

“За апрель нам нужно ситуацию полностью взять под контроль. Непонятно, как все закончится за границей, а в России с учетом закрытия границ, повышенных мер, более эффективной системы, которая сегодня организована, я рассчитываю, что за апрель все будет локализовано, все возможные последствия будут предотвращены, и мы сможем провести все праздничные мероприятия в мае и с удовольствием примем гостей. Для нас это шанс возместить людям отдых за рубежом, а предпринимателям – те инвестиции, которые были вложены в объекты размещения”.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь