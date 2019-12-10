В Севастополе растет число заболевших ОРВИ

В Севастополе стало больше заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. За минувшую неделю диагноз ОРВИ поставили 1 946 жителям города.

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора отметили, что уровень заболеваемости сейчас выше, чем был в это же время в прошлом году, но он еще не достиг эпидемических значений. Показатель на 10 тысяч населения – 44,9 случаев.

В Республике Крым за прошлую неделю число заболевших ОРВИ уменьшилось. Циркуляция вирусов гриппа не территории полуострова не зарегистрирована.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь