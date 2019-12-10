В Севастополе растет число заболевших ОРВИ

10 декабря 2019     17
В Севастополе растет число заболевших ОРВИ

В Севастополе стало больше заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. За минувшую неделю диагноз ОРВИ поставили 1 946 жителям города.

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора отметили, что уровень заболеваемости сейчас выше, чем был в это же время в прошлом году, но он еще не достиг эпидемических значений. Показатель на 10 тысяч населения – 44,9 случаев.

В Республике Крым за прошлую неделю число заболевших ОРВИ уменьшилось. Циркуляция вирусов гриппа не территории полуострова не зарегистрирована.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Сайт «Миротворец» закроет свои серверы
Сайт «Миротворец» закроет свои серверы

Сайт «Миротворец» закроет свои серверы 10 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале сайта. В сообщении указывается, …


В Крыму назвали абсурдной резолюцию Генассамблеи ООН
В Крыму назвали абсурдной резолюцию Генассамблеи ООН

Резолюция Генассамблеи ООН по “проблеме милитаризации” Крыма абсурдна по сути. Об этом  РИА Новости заявил председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений …


Севастопольская Федерация ММА успешно выступила на кубке «Торнадо»
Севастопольская Федерация ММА успешно выступила на кубке «Торнадо»

8 декабря Севастопольская федерация ММА приняла участие в кубке «Торнадо» по борьбе грэпплингу. Наших спортсменов секундировал и помогал побеждать тренер …


В Севастополе растет число заболевших ОРВИ
В Севастополе растет число заболевших ОРВИ

В Севастополе стало больше заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. За минувшую неделю диагноз ОРВИ поставили 1 946 жителям города. В …


Вести Севастополь 10.12.2019
Вести Севастополь 10.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – На склонах западно-балаклавского карьера начали высаживать деревья. В чём уникальность технологии? – Торговый центр на пятом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты