В Севастополе расторгли контракты с операторами трех пляжей

Контракты расторгнуты из-за того, что операторы ненадлежащим образом выполняли свои обязательства, и у отдыхающих было к ним много претензий.

Как сообщил глава департаменте городского хозяйства Евгений Горлов, договоры перезаключат на обслуживание пляжей «Любимовка -2», а также Парка Победы и на мысе Хрустальном. В зимний период операторы продолжат ухаживать за зонами отдыха.

Мы будем определять новых операторов и требовать от них совсем другого качества работы, сказал Горлов.

В этом сезоне в Севастополе работали 36 пляжей.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь