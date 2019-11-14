В Севастополе расторгли контракты с операторами трех пляжей

Контракты расторгнуты из-за того, что операторы ненадлежащим образом выполняли свои обязательства, и у отдыхающих было к ним много претензий.
Как сообщил глава департаменте городского хозяйства Евгений Горлов, договоры перезаключат на обслуживание пляжей «Любимовка -2», а также Парка Победы и на мысе Хрустальном. В зимний период операторы продолжат ухаживать за зонами отдыха.
Мы будем определять новых операторов и требовать от них совсем другого качества работы, сказал Горлов.
В этом сезоне в Севастополе работали 36 пляжей.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь