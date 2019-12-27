В Севастополе растёт спрос и цены на советские ёлочные игрушки

Мода на советские ёлочные игрушки возвращается. В Севастополе увеличился спрос на стеклянных зайцев, медведей, космонавтов. Такие игрушки украшали новогодние деревья в середине прошлого века.

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В редкие часы, когда в магазине нет покупателей, продавцы комиссионки пересматривают товар. Это не просто коробки с игрушками, это своего рода «машина времени».

«Сейчас нет игрушек, которые что-то бы символизировали, вот Снегурочка – она и есть Снегурочка! А сейчас одни шары, нет таких игрушек, которые мы помним с детства, на которых, как вам сказать, воспитывали даже деток», – делится продавец Татьяна Карпенко.

Действительно, по ёлочным игрушкам, сделанным в СССР, можно проследить историю целой страны. В эпоху покорения космоса на заводах выпускали фигурки космонавтов и ракеты, а во время кукурузной кампании появилась стеклянная «царица полей». Сейчас такие фигуры легко найти в антикварных лавках вместе с игрушками из прессованной ваты.

«Многие из молодёжи даже не представляют, что такие игрушки могли быть когда-то и из чего, тем более, они изготовлены», – отмечает продавец комиссионки Валентина Голова.

Ностальгию у покупателей вызывают бумажные гирлянды, зайцы из ваты и старцы в белых тулупах.

Дедов Морозов в ватных шубах, покрытых специальным клейстером, с фарфоровыми лицами можно найти и в музее советского детства. Также здесь есть вот такой зимний волшебник из пенопласта. На некоторых игрушках даже сохранились фабричные этикетки. На одной из них указана цена – 2 рубля 30 копеек.

В наши дни севастопольские коллекционеры готовы отдать за такие фигуры по 5-10 тысяч рублей. В цене у любителей старины и игрушки на прищепках. Такие же только новые продаются на ёлочных базарах Севастополя и стоят в зависимости от размера от 100 до 300 рублей. Производители этих украшений находятся в Нижнем Новгороде и Подмосковье. Как и в XIX веке стеклодувы разогревают стеклянные трубки, и когда материал становится пластичным, выдувают заготовки нужной формы. Расписывают изделия, также, вручную.

«Сейчас продаются пластиковые игрушки, но людям больше нравятся стеклянные, потому что это ручная работа, в них вложена душа в эти игрушки!», – считает продавец Кирилл Берёзов.

В театре имени Луначарского ёлка каждый год разная. Если раньше на ней висели планеты и звёзды, теперь по веткам гуляют персонажи советских мультфильмов. В день Святого Николая победители конкурса детского рисунка пришли в театр, чтобы зажечь здесь новогодние огни и окунуться в атмосферу детства своих родителей.

В завершении вечера дети сыграют в игру, хорошо знакомую их родителям, одни будут загадывать имя сказочного персонажа, другие искать, на какой ветке он спрятался. А вместе с героями сказок найдётся хорошее настроение и повод поверить в чудо.

Анна Шустер, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь