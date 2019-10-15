В Севастополе растёт уровень заболеваемости ОРВИ

На прошедшей неделе в городе зафиксировано почти на 250 заболевших больше, чем на позапрошлой. Такую информацию опубликовал региональный Роспотребнадзор.

С 7 по 14 октября в городе респираторными инфекциями заболело почти 1600 человек. Специалисты отмечают, что среди заболевших больше всего детей в возрасте от трёх до шести лет и от семи до 14 лет.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в Севастополе продолжается вакцинация населения против гриппа и отмечают, что это лучший способ защитить себя и близких от этого заболевания.

Вести ФМ

Источник: Вести.Севастополь