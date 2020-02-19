В Севастополе растёт число мошенников, выдающих себя за коммунальщиков

Выросло число обращений горожан в ресурсные организации. Люди жалуются на неизвестных лиц, которые от имени городских предприятий предлагают купить приборы учёта.

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К людям, которые представились партнёрами Севэнергосбыта, Валентина Рабко сразу отнеслась скептически. Предложений о продаже нового электросчётчика, говорит, ждала. Не ждала только, что ей начнут угрожать.

«А вы что, хотите, чтобы ваш подъезд весь пострадал от того, что вы не хотите поставить, потому что это касается энергии всего подъезда», – вспоминает Валентина Рабко.

Угроза отключить всех заставила женщину позвонить в Севэнергосбыт. Там ей объяснили: слова «проверяющих» – блеф. Представители компании без спецодежды, удостоверений и предупреждения по квартирам не ходят.

«Деятельность, связанная с электроэнергетикой, строго регламентирована законодательством и не предусматривает, чтобы с потребителями непосредственно при осмотре приборов учёта работали сторонние организации», – рассказывает начальник отдела по работе с бытовыми потребителями ООО «Севэнергосбыт» Анатолий Шевченко.

В Водоканале уже собрали целый альбом квитанций, напечатанных, якобы, партнёрами предприятия. Мокрые печати и сложные названия выглядят убедительно. Если не знать, куда смотреть.

«В платёжном документе указывается счётчик потребителя, его номер, показания и отдельной графой – дата срока проверки водомера. На это в первую очередь потребителю надо обращать внимание», – объясняет начальник службы сбыта ГУПС «Водоканал» Мария Палатенко.

Официальных названий на ненастоящих бумагах не указывают – это чревато судами. Такие документы не проходят даже простую проверку.

На извещении есть даже QR-коды, специально зашифрованные ссылки, которые можно расшифровать с помощью смартфона. Но они или просто не работают, или ведут на страницы поиска, где люди обсуждают компании, рассылающие подобные извещения.

Полицейские рекомендуют: если сомневаетесь в искренности намерений «проверяющих», звоните в ресурсные организации. Если опасения подтверждаются, то уже по номеру «102». Сотрудники МВД просят ещё и запомнить внешность незваных гостей.

«Рост, вес, возраст. Если есть какие-то отличительные признаки, дефекты на лице, дефекты речи, татуировки – всё это лучше запомнить и передать сотруднику полиции, который прибудет на ваш вызов», – уточняет старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю Андрей Яблоков.

Наказание зависит от суммы ущерба. Максимальные санкции – штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок до 10 лет. Но поймать мошенников сложно. Сегодня они часто переходят на дистанционные способы обмана – с помощью телефонных звонков или интернета.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь