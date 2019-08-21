В Севастополе растёт число случаев дистанционного мошенничества

Если технологии будут идти дальше, то и дистанционные способы отъёма денег будут продвигаться вперёд. Ни в коем случае не сообщайте по телефону персональные данные по банковским реквизитам, даже знакомым.

Речь идёт о сроках действия банковской карты, номере карты и так называемого СVV-кода (код безопасности Card Verification Value code – это несколько цифр, которые расположены на оборотной стороне карты, на полосе для подписи держателя карты).

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О деталях схем дистанционных мошенников в интервью Вести ФМ рассказал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю, капитан полиции Андрей Яблоков.

«Как правило, у одного клиента банка несколько карт. Зайдя в Интернет-банк и имея код доступа, мошенники видят все его вклады и счета. Со всех этих счетов они переводят денежные средства на одну карту, а потом выводят на свои счета. Таким образом потерпевший может лишиться денег не только по той карте, данные о которой он сообщил, но и по всем своим картам», – рассказывает Андрей Яблоков.

По словам Андрея Яблокова, количество дистанционных мошенников увеличивается. Дистанционное мошенничество многогранно. Это и покупка-продажа на Интернет площадках, снятие порчи по телефону, компенсация за ранее приобретённый товар. Также участились случаи взломов социальных страниц. Мошенники заходят на взломанную страницу и в личных сообщениях просят перечислить средства на банковские счета или абонентские номера. И это не предел.

«Дальше будет больше. Цифровизация влечёт за собой развитие новых видов мошенничества. Есть случаи таких видов мошенничества, которые до Севастополя ещё не дошли. Чаще всего дистанционные мошенники находятся не просто далеко: расстояние до них измеряется даже не километрами, а часовыми поясами. А сейчас участились случаи, когда севастопольцам стали звонить мошенники из-за рубежа» – говорит Яблоков.

Не дремлют в городе и контактные мошенники: псевдоцелители и гадалки.

«Мошенники, чаще мошенницы, выбирают жертв в поликлиниках, больницах, церквях, – рассказывает старший оперуполномоченный. – Одна из мошенниц обращается с невинной просьбой – показать дорогу, поддерживая разговор, входит в доверие. Вторая мошенница подключается к беседе как посторонний человек. Они выводят разговор на тему «сглаза» и «порчи». В таких случаях речь сразу заходит о деньгах, как о вселенском зле. Будущий потерпевший ведёт мошенников в свой дом. Там проходит обряд «псевдо-исцеления». Как правило разбивается яйцо, в котором находится чёрная игла. Денежные средства они заворачивают в свёрток, который потом меняют на «куклу». Мошенники говорят, что нужно время. Полное исцеление пройдёт только через 20-30 дней. А за это время и память стирается (потерпевший не может визуально вспомнить лица злодеев), и биологические следы, которые могли оставить преступники, и записи с камер видео-наблюдений».

В этом случае меры профилактики просты – чаще интересуйтесь у своих пожилых близких их жизнью. Ведь в случае с поиском и задержанием преступников главное – это время. Чем раньше в полицию поступят сведения о мошенниках-целителях, тем больше вероятность их скорого задержания.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь