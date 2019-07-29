В Севастополе расформировали парадный строй кораблей

9 кораблей, которые принимали участие в военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-морского флота, возвращаются на свои базы. Там уже демонтированы коммуникации, осветительные приборы и гирлянды, которые обеспечивали праздничную иллюминацию. 6 буксиров снимают корабли с парадных бочек и перешвартуют их на причалы.

Также в Севастопольской бухте сегодня работает самоходный плавучий кран, который поднимает со дна бетонные массивы бочек, которые держали корабли.

Эти 9 кораблей своей подсветкой обеспечили просто сказочное зрелище всем, кто вечерами гулял по набережным Севастопольской бухты.

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Источник: Вести.Севастополь