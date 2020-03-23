В Севастополе расчетные центры работают с ограничениями

В Севастополе в связи с усилением мер по профилактике коронавируса, расчетные центры, кассы, МФЦ, центр «Мой бизнес» будут работать в ограниченном режиме. Консультации и перерасчеты для абонентов временно не производятся.

Об этом сообщил сообщил на аппаратном совещании правительства вице-губернатор Владимир Базаров. Он уточнил, что расчетные центры и кассы Севастополя переведены в режим усеченной работы. Временно организации будут работать только как кассы, не оказывая гражданам консультаций и не предоставляя услуг по перерасчету коммунальных услуг.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь