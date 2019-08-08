В Севастополе расширили список бесплатных соцуслуг для инвалидов

8 августа 2019     8
В Севастополе расширили список бесплатных соцуслуг для инвалидов

Изменения в закон о социальном обслуживании одобрили сегодня на заседании правительства Севастополя. Документ дополняет список бесплатных социальных услуг для инвалидов 1 группы и тех, кто живёт в Центре содействия семьи и детям. Речь идет, в том числе, о получении помощи на дому.

 «Был проведен второй региональный чемпионат “Абилимпикс” профессионального мастерства для данной категории молодых людей, там участвовали школьники, студенты, специалисты, всего 70 человек», – сказал Игорь Белозёров, и.о. директора департамента образования Севастополя.

Все участники получат денежные премии. А осенью примут участие во всероссийском этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью.

Источник: Вести.Севастополь

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