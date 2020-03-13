В Севастополе расширили список льготников на бесплатную установку зубных протезов

В Севастополе расширили список льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатную установку зубных протезов. Новый перечень теперь включает 12 льготных категорий.

На заседании правительства Севастополя было утверждено постановление, определяющее новый, расширенный список категорий граждан, имеющих право на зубопротезирование за счет бюджета Севастополя.

Данную услугу можно получить в трех отделениях стоматологической поликлиники №1 по адресам: улица Бутакова 40, улица Надеждинцев 20 и на улице Большая Морская 34. При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также предьявить удостоверение, подтверждающее льготную категорию.

С полным списком льготных категорий граждан возможно познакомиться на сайте правительства Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь