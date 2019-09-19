В Севастополе расширили список людей, имеющих право на бесплатный проезд

Герои Советского Союза, Герои социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Севастополя. Даже, если они гости, а не жители города. Об этом сегодня сообщил и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Станислав Борисенко.
“Эта категория граждан имеет право бесплатного пользования общественным транспортом не только по месту фактического проживания, но и по месту нахождения. И строго говоря, это наше положение не соответствует норме закона, которым определяется статус этих граждан”, – пояснил Борисенко.
Борисенко предположил, что, когда в Севастополе принималось постановление о предоставлении льгот на проезд отдельным категориям граждан, люди, имеющие такие звания в городе еще не жили.
Источник: Вести.Севастополь