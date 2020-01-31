В Севастополе резиденты технопарка «IT-Крым» возьмут шефство над «Кванториумом»

Два технопарка – «IT-Крым» и детский «Кванториум» подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит объединить усилия для развития дополнительного образования в Севастополе.

На территории технопарка «IT-Крым» будет создана лаборатория прототипирования и тестовых испытаний, ориентированная на разработки в области робототехники и искусственного интеллекта. Школьники смогут не только проходить там практику, но и получат опытных наставников.

«У нас достаточно много айтишных ребят, которые, ну, я вижу, что у многих не реализован потенциал некоего наставничества. Соответственно, если мы сможем какое-то взять кураторство над какими-то группами детей, командами. Особенно, если это касается, робототехники – это для нас очень интересно. Я думаю, что многие резиденты, многие сотрудники будут очень рады участвовать в этом», – рассказывает генеральный директор технопарка «IT-Крым» Дмитрий Гачко. «И площадки, которые будут создаваться на базе взрослого технопарка, они ориентированы на школьников. Они будут видеть именно ту среду – современную, качественную, красивую и комфортную, к которой будут стремиться. И тут уже не важно, станут ли они в будущем программистами, но они точно будут знать, что это тот уровень качества жизни, который они хотят создавать, в первую очередь», – отмечает директор Севастопольской станции юных техников и детского технопарка «Кванториум» Максим Виноградов.

Чтобы как можно больше детей смогли развиваться в научно-технической сфере, в планах строительство ещё одно детского технопарка. Точное место пока не определено. Предположительно, он появится в Гагаринском районе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь