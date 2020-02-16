В Севастополе реконструкторы повторили бой Афганской войны

В воскресенье, 16 февраля, в рамках Крымского игрового фестиваля, на территории военно-патриотического парка «Патриот» прошла реконструкция боя Афганской войны.

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По легенде, советские войска захватили группу душманов, а вмести с ними и стрингер – американский переносной зенитно-ракетный комплекс. Именно из него в то время противники стреляли по нашей авиации. Душманы дают отпор. Всё очень похоже на то, что действительно пережил руководитель организации «Боевое братство» Павел Кот. В декабре 1984-го он ехал в головной машине и подорвался на мине.

«Головная машина всегда, как правило, попадает первой, так получилось и у меня. Я шел головным, со мной был командир роты. Наехал свои колесом на мину, получил очень тяжелое ранение за что и был представлен к медали “За отвагу”, – рассказывает Павел Кот.

Бой, между тем, продолжается. Советские военнослужащие ждут подкрепление с воздуха. Под огнем вертолет МИ-8 высаживает группу. Советские солдаты окружают душманов и уничтожают противника.

Уже после реконструкции боя вертолет становится центром притяжения для детей и взрослых. Чтобы посидеть в кабине пилотов, гости даже готовы постоять в очереди.

В Афганской кампании вертолёты МИ-8 сыграли свою ключевую роль. Именно на них была высадка разведгрупп, десанта, эвакуация раненых, огневая поддержка сухопутных войск. На чужой территории в горной местности – это была идеальная техника.

Чтобы и техника, и оружие служили верно и долго, за ними нужно ухаживать. После каждого боя реконструкторы тщательно чистят ружья. Они считают, что мужское дело должен помнить каждый.

«Подвиги наших отцов, дедов надо помнить: кто забывает прошлое, у того нет будущего», – говорит реконструктор Александр Кипнис.

Война – войной, а обед по расписанию. В лагере реконструкторов ждет шурпа с бараниной.

Во время афганской войны и много лет после многие историки спорили, нужно ли было вводить миротворческие войска на территорию Афганистана? Участники той кампании едины в своем мнении.

«Обязательно надо было вводить потому что, всё, что произошло в Афганистане в те годы, перешло в нынешнее время, только теперь уже воюет весь мир», – говорит Игорь Головко, ветеран войны в Афганистане.

Военно-историческая реконструкция “Мы уходим” продолжалась два дня. После завершения боя звучит команда: “убитые, встать в строй”. И в один ряд становятся условные афганские душманы и советские солдаты, чтобы всем вместе почтить минутой молчания память тех, кто так и не вернулся с Афганской войны.

Оксана Колесникова, Виталий Козловский, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь