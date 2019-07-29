В Севастополе ремонт моста через суходол закончат до конца года

29 июля 2019     7
В Севастополе ремонт моста через суходол закончат до конца года

Перекресток улицы Дмитрия Ульянова с улицей Пожарова планируют реорганизовать во время ремонта моста через суходол по проспекту Гагарина. Об этом “Вести ФМ – Севастополь” рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

«Есть сложный момент выезда с ул. Дмитрия Ульянова. Этот участок мы тоже будем реорганизовывать в рамках реконструкции моста на улице Пожарова. Сейчас ведутся конкурсные процедуры, и до конца года мы должны завершить реконструкцию моста с его расширением. И вот этот участок тоже приведем в нормативное состояние. Это улучшит дорожную обстановку и повысит безопасность», – сказал Исаков.

Он также отметил, что ремонт дороги на улице Ерошенко идет с некоторым опережением графика. Движение по ней планировали открыть 1 ноября. Но темпы работы позволяют предположить, что капитальный ремонт завершится раньше срока.

Первый этап ремонта – перенос инженерных коммуникаций – начнётся в курортный сезон, но на трафик он не повлияет, заверил директор департамента, потому что работы будут идти под мостом. Основной этап реконструкции намечен на сентябрь-октябрь, а завершить её планируют до конца года. Мост через суходол – один из 10 объектов, которые финансируются из резервного фонда президента страны. Общая стоимость реконструкции – 234 миллиона рублей.

“Вести ФМ – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь

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