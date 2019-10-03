В Севастополе репетируют спектакли к фестивалю «ART-бухта»

Город впервые готовится принять международный фестиваль профессиональных театров танца. Участвовать в нём будут исполнители разных хореографических жанров – от модерна до классического балета.

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Они выдерживают ритм не только в танце, но и в гастрольном графике. Не успели артисты театра имени Елизарова вернуться с фестиваля в Ставрополе и разобрать чемоданы, их уже ждут на международном фестивале «ART-бухта». Он пройдёт в родном городе артистов впервые. Удивлять гостей труппа готовится постановкой «Нотр-Дам-де-Пари» на музыку и слова севастопольского композитора Виктора Рыбакова.

«Энергетика зрителя к артисту передаётся через вот эту музыку, потому что они сразу понимают о чём идёт речь, и зритель благодаря этой музыке дышит вместе с тобой», – делится заслуженный артист Республики Крым Артём Герус.

Артисты оттачивают танцевальные па, драматурги удивляются, насколько востребованным у современного зрителя оказался роман Гюго, опубликованный почти 200 лет назад. Для фестиваля отпечатано пять тысяч билетов, большая часть из них уже раскуплена.

Фестиваль «ART-бухта» продлится семь дней. 8-го октября его открывает шоу под названием «Избранное» театра танца имени Вадима Елизарова. А в следующие дни почитателей этого вида искусства обещают удивить хореографией самых разных стилей – от классического балета до модерна, от народного танца до современного.

«Выбрано направление – фестиваль театров танца <…> география очень обширна, Астрахань, Москва, Новосибирск, Ростов, Самара», – отмечает директор Севастопольского академического театра танца имени В.А. Елизарова Александр Елизаров.

Ждут на фестивале и гостей из Италии, Франции, Японии. Мари Ито уже покорила своим танцем ростовчан, на очереди – Севастополь, где несколько недель назад появилась своя Академия хореографии. Её работники и ученики с нетерпением ждут балетных дней фестиваля.

«Артисты балета представят классический репертуар, падеде из балета «Жизель», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», – говорит проректор Академии хореографии Николай Краснолицкий. – Такого фестиваля, такого рода фестиваля не проводили уже лет 20 в Севастополе принять около 200 человек – участников фестиваля, разместить их»!

Устроить в городе недельный праздник танца получилось в рамках Года театра в России, и, хотя до его окончания осталось меньше трёх месяцев, в городском управлении культуры обещают не останавливаться на достигнутом, и повторить фестиваль «ART-бухта» в 2020-м году, ведь как замечено его участниками, танец – это немое объяснение в любви.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь