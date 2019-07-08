В Севастополе решают, как узаконить долгострой на улице Маринеско

Губернатор Севастополя встретился с владельцами квартир в доме 8 “В” на улице Александра Маринеско. Здание возведено строительным кооперативом в украинский период и не принято в эксплуатацию до сих пор.

Оно не соответствует российским градостроительным нормам, в частности, недостаточно парковочных мест рядом с домом. А в нём 72 квартиры. В треть из них владельцы уже заселились, хотя постоянное электроснабжение началось лишь в мае, а газ не подаётся и сейчас. Ещё не во всех квартирах установлены датчики загазованности.

“В некоторых квартирах нет самих пайщиков, они не живут на территории Российской Федерации”, – говорит Анна Вдовенко, представитель подрядной организации. – Доступ в принципе в эти квартиры есть, но так как члены эти отсутствуют, соответственно денежные средства дополнительные на целевую установку сигнализаторов загазованности с них снять не могут”.

Глава региона предложил план действий, которые помогут ввести дом в эксплуатацию. Затраты на обязательные внутридомовые системы распределят между собой владельцы квартир, а позже сами выставят счёт отсутствующим пайщикам.

“Это явно будет небыстро – порядка 3 месяцев. Это и монтаж датчиков-сигнализаторов загазованности. Это решение общего собрания, потому что компетенция относится именно к решению общего собрания. Мы со своей стороны начинаем уже проверку документации”, – прокомментировал ситуацию Дмитрий Овсянников, губернатор г. Севастополя.

Губернатор отметил, что парковка и детская площадка рядом с домом, построенные до 2014 года, не будут оцениваться на соответствие российским градостроительным нормам.

С начала года в Севастополе введены в эксплуатацию 7 домов, построенных с нарушениями законодательства. В середине следующего года квартиры получат еще 35 семей обманутых дольщиков. Жилье для них достраивают и в доме на улице Павла Корчагина, 19.

Источник: Вести.Севастополь