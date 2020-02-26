В Севастополе решится вопрос с перебоями в поставках льготных лекарств

Через месяц город выйдет на бесперебойные поставки льготных лекарств. В отличие от прошлых лет, когда в течение года делались дополнительные закупки.

К настоящему времени, контракты на поставку заключены почти по всем необходимым препаратам. Департамент здравоохранения говорит о необходимости увеличения финансирования по льготным лекарствам.

В 2019 году была расширена сеть пунктов выдачи льготных лекарств до 22. В 2018 году их было восемь. Количество точек удалось увеличить за счёт фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь