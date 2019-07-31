В Севастополе росгвардеец спас женщину из горящего автомобиля

Сотрудник управления вневедомственной охраны по Севастополю прапорщик полиции Павел Болдырь помог женщине выбраться из горящего автомобиля, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

В выходной день мужчина ехал по городу с семьей и заметил, что из под капота находящейся впереди машины льется топливо.

Правоохранитель поравнялся с поврежденным автомобилем и сообщил женщине-водителю о проблеме.

«Через несколько секунд машину охватило пламя. Павел сразу же помог женщине выбраться из горящего транспорта и заглушил двигатель, после чего огнетушителем ликвидировал возгорание и вызвал на место сотрудников ГУ МЧС и полиции», – говорится в сообщении.

Источник: Вести.Севастополь