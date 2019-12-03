В Севастополе росгвардейцы задержали нетрезвого водителя

Водителя, совершавшего опасные манёвры, задержал наряд вневедомственной охраны.

На требования остановиться нарушитель не реагировал. Росгвардейцам удалось блокировал автомобиль и задержать находившихся в нём мужчин, от которых исходил сильный запах алкоголя.

Выяснилось, что владелец машины, житель Джанкоя 1985 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал управление автомобилем приятелю из сопредельного государства. При задержании мужчины вели себя агрессивно и утверждали, что не совершали ничего противозаконного.

Задержанных передали инспекторам ГИБДД. В настоящее время по данному происшествию проводится проверка.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь