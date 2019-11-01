В Севастополе Росгвардия задержала мужчину, напавшего на водителя троллейбуса

1 ноября 2019     7
В Севастополе Росгвардия задержала мужчину, напавшего на водителя троллейбуса

Водитель троллейбуса, на которого напал один из пассажиров, с помощью «тревожной кнопки» вызвал сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны выехал по текущим координатам транспортного средства и задержал мужчину 1975 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения.

Этот случай стал первой проверкой работы системы безопасности общественного транспорта.

«Всё оборудование настроено и отлично функционирует <…> У севастопольцев теперь прибавилось уверенности в том, что их безопасность под надёжной охраной», – заявил начальник ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский.

Установлено, что задержанный ранее уже был осуждён за грабёж, незаконное изготовление, приобретение и сбыт наркотических средств и причинение вреда здоровью несовершеннолетнего.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба Росгвардии

Источник: Вести.Севастополь

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