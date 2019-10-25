В Севастополе Росгвардия начинает эксперимент по охране общественного транспорта

Порядка четырех раз в сутки выезжают на вызовы по тревожным сигналам наряды Управления Росгвардии по Севастополю. Об этом Вести ФМ сообщил заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии, подполковник полиции Дмитрий Гуляев. Он отметил, что системой безопасности ведомства сегодня оборудованы более 4500 объектов города: государственные и образовательные учреждения, здания коммерческих организаций, а также частные дома и квартиры. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии регулярно предотвращают и раскрывают различные преступления.

«Это вся уголовная практика: грабежи, разбои, нападения, угрозы физического насилия. Весь уголовный кодекс можно перечислить. Могу сказать так, что первичную квалификацию преступления дают наши сотрудники, которые приезжают на место. Порой бывает, что кроме реагирования на свои тревожные сообщения, мы выезжаем на обращения граждан по линии райотделов МВД», – рассказал Дмитрий Гуляев.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время Росгвардия возьмет под охрану около 200 единиц общественного транспорта Севастополя: троллейбусы, автобусы и маршрутные такси. Весь городской транспорт будет оборудован системами экстренного вызова.

«В данном случае водитель или кондуктор имеют возможность нажать на «тревожную кнопку» сигнализации, которая установлена у них в транспортном средстве. Мы, с помощью специального оборудования, увидим транспортное средство на карте при помощи системы позиционирования Глонасс. Направим туда наряд группы задержания для реагирования и принятия соответствующих мер», – пояснил Гуляев.

Напомним, что Севастополь вместе с Санкт-Петербургом и Волгоградом участвует в эксперименте по внедрению охранных систем Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры. Общественный городской транспорт подключат к системе централизованной охраны.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь