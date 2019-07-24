В Севастополе руководитель госучреждения получила 1,5 года условно

24 июля 2019     22
В Севастополе руководитель госучреждения получила 1,5 года условно

Суд приговорил начальника ГКУ “Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя” к 1,5 годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в среду. Она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

С декабря 2016 по май 2017 года руководитель учреждения и ее заместитель нарушили закон о контрактной системе в сфере оформления закупок, а также о защите конкуренции при закупке мебели и оборудования для образовательных учреждений.

«В нарушение требований закона указанные должностные лица привлекли к участию в разработке конкурсной документации, в частности для расчета завышенной начальной максимальной цены контракта, определения предмета и существенных условий контракта, коммерческую организацию, которая впоследствии стала участником закупки», – говорится в сообщении.

Данная организация стала победителем аукциона. С ней были заключены три государственных контракта на общую сумму более 38 миллионов рублей.

В результате стоимость приобретенного оборудования была завышена на 7 миллионов рублей.

Помимо лишения свободы, суд назначил руководителю два года испытательного срока. Ее заместитель приговорена к году условно с испытательным сроком один год.

Злоумышленницы выплатят причиненный ущерб. На объекты недвижимости, принадлежащие им, наложен арест.

Источник: Вести.Севастополь

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