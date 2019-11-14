В Севастополе рядом с АЗС обнаружены боеприпасы времен войны

Мины, гранаты и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружил в Нахимовском районе Севастополя участник одного из поисковых отрядов города.
Самое страшное, что в случае взрыва в радиусе разлета осколков – это 250 метров – находится автозаправочная станция.
Как сообщили агентству Крыминформ в Управлении Росгвардии по Севастополю, находка оказалась взрывоопасной. Взрывотехники ОМОН «Беркут» идентифицировали три минометные мины разного калибра, артиллерийский снаряд и три гранаты РГД-33. Росгвардейцы передали боеприпасы сотрудникам МЧС, которые уничтожили их на специальном полигоне.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь