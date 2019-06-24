В Севастополе самая недоступная ипотека в России

24 июня 2019     10
В Севастополе самая недоступная ипотека в России

Севастополь возглавил топ регионов России с самой недоступной ипотекой, об этом говорится в исследовании РБК.

При расчетах аналитики Росбанка основывались на данных Росстата о средней зарплате за месяц, средней цене квадратного метра жилья на вторичном рынке в первом квартале 2019 года. Также просчитали возможность покупки жилья в том же регионе, где человек получает зарплату. Таким образом эксперты выяснили сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит 50% зарплаты на выплату кредита в течение 15 лет и сделал первоначальный взнос в размере 20%.

Самым доступным оказалось жилье – в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Высокие зарплаты и низкая стоимость жилья позволяют местным жителям приобрести квартиру площадью более 100 кв.м.

Среди регионов с самой недоступной ипотекой – Севастополь, Приморский край, Москва, Республика Крым и Нижнегородская область.

Согласно исследованию, средней зарплаты севастопольца хватит, чтобы выплачивать кредит за самую маленькую квартиру в стране, площадью 24,9 кв м.

Источник: Вести.Севастополь

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