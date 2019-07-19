В Севастополе самые высокие цены на продукты в Южном федеральном округе

Севастополь остается лидером по размеру цен в Южном Федеральном округе. Несмотря на то, что потребительские цены снизились, по сравнению с предыдущим месяцем, на 1% процент, стоимость условного минимального набора продуктов питания составляет 4 702 рубля тысячи. Это самый высокий показатель по округу.

Для жителей Волгоградской области тот же список будет стоить на 855 рублей дешевле. В среднем по России в конце июня условный набор продуктов питания на месяц подорожал на 0,2%, что составляет 4 367 рублей.

Юлия Тюрягина

Источник: Вести.Севастополь