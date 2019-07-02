В Севастополе – самый низкий уровень безработицы в ЮФО

Такие данные опубликовал Росстат.

Рейтинг возглавили Республики Калмыкия и Адыгея. В Севастополе за месяц количество людей без постоянного дохода незначительно увеличилось, но при этом город остался в этом плане среди соседей самым благополучным. Для сравнения, в Республике Крым этот показатель составляет почти шесть процентов. И еще по одном показателю Севастополь оказался в списке лучших регионов. В нашем городе наряду с Крымом, Смоленском и Чеченской Республикой за 4 года количество предприятий не сократилось, а увеличилось. Такую динамику численности компаний в России РБК и аналитики агентства FinExpertiza. По их данным, с 2015 по 2018 год численность российских компаний и юридических лиц вернулась к уровню 2004 года, сократившись на миллион.

Источник: Вести.Севастополь