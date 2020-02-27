В Севастополе сбили на пешеходном переходе школьницу

Как пояснил сотрудникам ГИБДД водитель, он не заметил пешехода во время маневра по смене полосы движения. Водитель автотранспортного средства не снизил скорость после дорожного знака «Пешеходный переход».

ДТП произошло на улице Генерала Мельника вчера вечером. Девочка доставлена в больницу с различными травмами. Участок дороги, на котором случилась авария хорошо освещен.

29-летний водитель автомобиля “Лада” совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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