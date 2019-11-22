В Севастополе сдали тысячный дом, обновленный по программе капремонта

Здание расположено на улице Ветвистая, 34 в посёлке Солнечный. В честь этого события участникам программы даже вручили подарок.

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Ещё это дерево называют «шёлковой акацией» за счёт красивых соцветий. Символичный подарок от фонда содействия капитального ремонта украсит двор на улице Ветвистая, 34. Он стал тысячным, который отремонтировали с момента старта программы в Севастополе.

«Тысячный дом с начала работы фонда. Фонд у нас с 2015 года. Средства жителей мы стали собирать с 1 сентября 2016 года. И, если помните, поначалу были вопросы: «Да, когда дойдёт очередь?», «Когда в нашем доме сделают ремонт?», «За что мы должны платить?», – рассказывает заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Такими вопросами раньше не раз задавались и жители этого дома. Капитальный ремонт стал долгожданным событием и объяснил, почему нужно было платить.

Дому 40 лет. За это время проводился лишь косметический ремонт, но был необходим капитальный. Поскольку крыша протекала и фасад был в плохом состоянии. Сейчас, практически, в идеальном: стены отремонтировали, входную группу и окна в местах общего пользования заменили. Но больше всего жалоб у жителей до ремонта было к состоянию кровли.

«А крыша у нас. У меня муж говорит, крыша – это песня. Потому что, действительно, что такое крыша над головой, да, крыша дома нашего. Это не протекает, тёплая», – радуется житель дома №34 по улице Ветвистая в посёлке Солнечный Людмила Жарикова.

В текущем году в Севастополе строительными лесами обросли больше 200 многоквартирных домов. На многих объектах ремонт уже завершён. Примерно столько же отремонтируют в 2020 году.

«Если будет финансирование, мы на это очень надеемся, заявки мы все подали, ждём это финансирование. Это будет обязательно, тогда улица Большая Морская капитальный ремонт: крыши и фасады. И это очень много домов, порядка 100 домов, которые идут по туристическим маршрутам. Это к парку Победы – почти весь ПОР, это дома на Северной стороне, это дорога к Херсонесу», – делится директор фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Светлана Баранова.

А к «тысячному» дому строители ещё вернутся. Теперь здание планируют отремонтировать и внутри. Но этим будет заниматься уже другая организация.

Анастасия Репикова, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь