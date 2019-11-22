В Севастополе сдали тысячный дом, обновленный по программе капремонта

Здание расположено на улице Ветвистая, 34 в посёлке Солнечный. В честь этого события участникам программы даже вручили подарок.
Ещё это дерево называют «шёлковой акацией» за счёт красивых соцветий. Символичный подарок от фонда содействия капитального ремонта украсит двор на улице Ветвистая, 34. Он стал тысячным, который отремонтировали с момента старта программы в Севастополе.
«Тысячный дом с начала работы фонда. Фонд у нас с 2015 года. Средства жителей мы стали собирать с 1 сентября 2016 года. И, если помните, поначалу были вопросы: «Да, когда дойдёт очередь?», «Когда в нашем доме сделают ремонт?», «За что мы должны платить?», – рассказывает заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.
Такими вопросами раньше не раз задавались и жители этого дома. Капитальный ремонт стал долгожданным событием и объяснил, почему нужно было платить.
Дому 40 лет. За это время проводился лишь косметический ремонт, но был необходим капитальный. Поскольку крыша протекала и фасад был в плохом состоянии. Сейчас, практически, в идеальном: стены отремонтировали, входную группу и окна в местах общего пользования заменили. Но больше всего жалоб у жителей до ремонта было к состоянию кровли.
«А крыша у нас. У меня муж говорит, крыша – это песня. Потому что, действительно, что такое крыша над головой, да, крыша дома нашего. Это не протекает, тёплая», – радуется житель дома №34 по улице Ветвистая в посёлке Солнечный Людмила Жарикова.
В текущем году в Севастополе строительными лесами обросли больше 200 многоквартирных домов. На многих объектах ремонт уже завершён. Примерно столько же отремонтируют в 2020 году.
«Если будет финансирование, мы на это очень надеемся, заявки мы все подали, ждём это финансирование. Это будет обязательно, тогда улица Большая Морская капитальный ремонт: крыши и фасады. И это очень много домов, порядка 100 домов, которые идут по туристическим маршрутам. Это к парку Победы – почти весь ПОР, это дома на Северной стороне, это дорога к Херсонесу», – делится директор фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Светлана Баранова.
А к «тысячному» дому строители ещё вернутся. Теперь здание планируют отремонтировать и внутри. Но этим будет заниматься уже другая организация.
Анастасия Репикова, Антон Терешкин
Источник: Вести.Севастополь