В Севастополе семья взыскала 1,7 млн за смерть ребенка в больнице

24 июля 2019     21
В Севастополе семья взыскала 1,7 млн за смерть ребенка в больнице

Медицинские учреждения выплатят 1,7 миллионов рублей моральной компенсации родителям ребёнка, который умер в больнице от пневмонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в среду.

Весной 2017 года врачи горбольницы №4 диагностировали у ребёнка ОРВИ и фарингит, ему было назначено амбулаторное лечение. Высокая температура у малыша сохранялась ещё в течение нескольких дней и он был госпитализирован в инфенкционную больницу. Там малышу стало хуже и его перевели в детский больничный комплекс, где он умер 2 дня спустя.  По заключению экспертов установлено, что ребенку оказывалась медицинская помощь не в полной мере: поздняя диагностика, не проведена оценка полученных результатов анализа крови с соответствующей коррекцией терапии, неверный выбор стартовой антибактериальной терапии, недооценка тяжести дыхательной недостаточности.

В апреле суд удовлетворил исковое заявление матери ребёнка о взыскании морального вреда с больниц. Медицинские учреждения обжаловали решение суда в апелляционном порядке, однако оно оставлено без изменений и вступило в силу.

Источник: Вести.Севастополь

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