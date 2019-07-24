В Севастополе семья взыскала 1,7 млн за смерть ребенка в больнице

Медицинские учреждения выплатят 1,7 миллионов рублей моральной компенсации родителям ребёнка, который умер в больнице от пневмонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в среду.

Весной 2017 года врачи горбольницы №4 диагностировали у ребёнка ОРВИ и фарингит, ему было назначено амбулаторное лечение. Высокая температура у малыша сохранялась ещё в течение нескольких дней и он был госпитализирован в инфенкционную больницу. Там малышу стало хуже и его перевели в детский больничный комплекс, где он умер 2 дня спустя. По заключению экспертов установлено, что ребенку оказывалась медицинская помощь не в полной мере: поздняя диагностика, не проведена оценка полученных результатов анализа крови с соответствующей коррекцией терапии, неверный выбор стартовой антибактериальной терапии, недооценка тяжести дыхательной недостаточности.

В апреле суд удовлетворил исковое заявление матери ребёнка о взыскании морального вреда с больниц. Медицинские учреждения обжаловали решение суда в апелляционном порядке, однако оно оставлено без изменений и вступило в силу.

Источник: Вести.Севастополь