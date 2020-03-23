В Севастополе ситуация с коронавирусом под контролем – Развожаев

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с главными редакторами севастопольских телекомпаний обсудил эпидемиологическую ситуацию в городе. Гражданская ответственность – вот что, в том числе, по мнению Михаила Развожаева поможет избежать опасных последствий пандемии коронавируса. На пресс-конференции обсуждались и главные стратегические вопросы будущего развития Севастополя.

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Первая тема – коронавирус. В Севастополе его не зафиксировано, отмечает Михаил Развожаев, но все службы готовы. В больницах города – 56 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Большая их часть будет сосредоточена в инфекционной больнице, там завершается ремонт последних двух боксов. Для медиков подготовлено порядка 400 тысяч масок. В ближайшее время будет сформирован госзаказ на их изготовление на швейных производствах в Севастополе. Врачей и медсестёр, которые обеспечивают профилактику коронавируса, правительство города намерено поощрить.

«В первую очередь мы защищаем медиков, во-вторую – защищаем транспортные наши предприятия, тех кто в силу своих обязанностей контактирует с большим количеством людей. Неплохо было бы организовать доставку пенсий пожилым людям, для того, чтобы они не приходили на почту ее получать. Тех, кто в контакте – будем обеспечивать централизованно», – говорит врио губернатора Севастополя.

Ситуация прояснится в середине апреля, уверен врио губернатора. И не только с пандемией. Государственная Дума должна принять во втором чтении закон, который позволит в Севастополе и Республике Крым при реализации проектов ФЦП пользоваться услугами единого подрядчика минуя торги. Это позволит уже в этом году вновь начать работу по КОС «Южные». Проект сейчас корректируется. В него закладываются новые возможности.

«Мы должны аккуратно к воде относиться. Нерационально брать и спускать воду, после очистки в море, когда мы можем ее использовать в технических целях. В проекте обязательно надо предусмотреть мощности для повторного использования воды», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Этот проект врио губернатора называет стратегическим. В том числе и из-за его экологического значения. После того как осенью прошлого года по распоряжению Михаила Развожаева в Голубой бухте отремонтировали коллектор, ситуация начала меняться в лучшую сторону. Мониторинг показывает снижение в морской воде опасных бактерий. Построить новые современные очистные сооружения власти рассчитывают за 2-3 года, сообщил врио губернатора. А нагрузка, в том числе рекреационная, будет только расти. Уже сейчас на май и июнь заявок на туробслуживание поступило на 60% больше. И гостей Севастополь встретит с обновлённой Большой Морской. Работы на одной из главных улиц города идут по графику.

«Очевидно, что к лету необходимо заканчивать работы на Камышовом шоссе, сейчас будем наращивать темпы. В ближайшее время мы закончим этот серьезный проект. Проспект Победы мы должны привести в порядок, организационный порядок навести. Это тоже большая работа. По благоустройству города у нас большие планы, – сообщил глава Севастополя.

При этом Михаил Развожаев отметил важность изучения и сохранения тех находок, которые были сделаны при реконструкции городских улиц и строительстве новых объектов. Формы могут быть разными. И они обязательно будут обсуждаться с общественностью города.

Андрей Поперечнюк, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь