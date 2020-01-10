В Севастополе Снегурочка будет принимать гостей круглый год

С 18 января, круглый год будет работать Южная резиденция Снегурочки для жителей и гостей города Севастополь.

В эко-парке «Лукоморье», каждую неделю с четверга по воскресенье включительно, Снегурочка ждёт детей и их родителей у себя в резиденции. Множество развлекательных мероприятий и программ для разных возрастов, интересные мастер-классы. «По следам сказки», «Ленточная карусель», «Волшебная книга рецептов» и многие другие весёлые мероприятия, как сообщает эко-парк «Лукоморье».

К лету планируется сделать уголки чудес, в которых гости смогут почувствовать себя Снегурочкой, примерив её костюм.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото tambov.mk.ru

Источник: Вести.Севастополь